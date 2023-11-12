Американский военный самолет разбился над Средиземным морем: что известно (карта)

По данным американских военных, крушение самолета произошло во время учений в восточном Средиземноморье и не было связано с враждебной активностью.

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В пятницу, 10 ноября, самолет Военно-воздушных сил США потерпел крушение в восточной части Средиземного моря. Об этом сообщает пресс-служба Европейского командования Вооруженных сил США (USEUCOM).

Сообщается, что авария произошла в ходе учебных операций в восточном Средиземноморье. Причины происшествия пока выясняются.

В USEUCOM заявили, что дополнительные данные об экипаже упомянутого самолета пока не будут разглашаться из уважения к их близким. В ведомстве также подчеркнули, что вылет самолета был исключительно тренировочным и крушение не было связано с враждебной активностью.

В субботу, 11 ноября, трекер полетов EISNspotter сообщил в социальной сети X, что у берегов Кипра проводится поисково-спасательная операция по обнаружению "вертолета, который совершил аварийную посадку" примерно в 30 морских милях к юго-востоку от Ларнаки.

В публикации говорится, что несколько самолетов морской разведки P-8 Poseidon ВМС США были замечены во время патрулирования вод к югу от Кипра. Кроме того, по данным EISNspotter, в этот район с авиабазы ​​Рамштайн прибыл самолет ВВС C-17 Globemaster III, предназначенный для воздушной медицинской эвакуации.

В районе поиска были замечены P-8 Poseidon Фото: X (Twitter)

С авиабазы ​​Рамштайн прибыл самолет ВВС C-17 Globemaster III Фото: X (Twitter)

Напомним, 23 сентября стало известно, что в аэропорту города Гао в Мали потерпел крушение транспортный самолет Ил-76, предположительно принадлежавший белорусской грузовой авиакомпании Rubystar Airways.

Ранее, 16 сентября, в Бразилии во время плохой погоды разбился двухмоторный самолет EMB-110. Официальные лица заявили, что все находившиеся на борту — 12 пассажиров и два члена экипажа — погибли.