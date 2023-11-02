Пилот разбил самолет и провел ночь в болоте с аллигаторами (видео)

Сотрудники спасательных служб были удивлены, что мужчине удалось уцелеть после падения. К пострадавшему не удалось доплыть на катерах, поэтому был задействован вертолет.

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В США пилот, личность которого не установлена, потерпел крушение на своем небольшом самолете в Эверглейдс во Флориде и провел девять часов в болоте с аллигаторами. Об этом пишет CBS Miami.

Мужчина был единственным человеком на борту одномоторного самолета Cessna Skyhawk 172M, который упал около 4 часов утра на Хэллоуин.

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Сотрудник летной школы, на которую был зарегистрирован самолет, позвонил в службу 911, и спасатели были направлены к месту крушения на катерах. Вскоре пожарные Юго-Западного округа Бровард поняли, что для спасения пилота, застрявшего в отдаленном районе Эверглейдс необходим вертолет с тросом.

"В тот район, где он находился, трудно добраться на катерах", — заявил капитан пожарной службы Майами-Дейд Энди Боргес.

На кадрах, снятых с вертолета, видно, как спасатель спускается на крыло небольшого самолета, где его ждал пилот. Потерпевшего пристегнули ремнями безопасности и подняли.

"Мужчина пробыл в болоте с четырех утра, так что там были и аллигаторы, и комары, и все остальное. Он немного обезвожен. Так что он был очень рад нас видеть", — добавил Боргес.

Потерпевшего пристегнули ремнями безопасности и подняли на борт вертолета Фото: CBS News

Пилот получил ранение ноги и был доставлен в региональную больницу Hollywood Memorial Regional Hospital.

"То, что он смог отделаться лишь ранением ноги после того, как посадил самолет в Эверглейдс посреди болота с аллигаторами, само по себе удивительно. Мы очень рады, что с ним все в порядке", — сказал начальник пожарной службы Управления шерифа Броварда Майкл Кейн.

Ранее Фокус сообщал, что пассажирка бросила большую пачку денег в мужчину на посадочной полосе. Купюры разлетелись по асфальту, после чего пассажир и работники аэропорта начали собирать их.

Также стало известно, что пилот посадил самолет посреди оживленной дороги в час пик. Из-за неожиданного появления воздушного средства движение транспорта в обоих направлениях было затруднено, пока на место происшествия выезжали экстренные службы.