Американський військовий літак розбився над Середземним морем: що відомо (карта)

За даними американських військових, катастрофа літака сталася під час навчань у східному Середземномор'ї та не була пов'язана з ворожою активністю.

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У п'ятницю, 10 листопада, літак Військово-повітряних сил США зазнав аварії у східній частині Середземного моря. Про це повідомляє пресслужба Європейського командування Збройних сил США (USEUCOM).

Повідомляється, що аварія сталася під час навчальних операцій у східному Середземномор'ї. Причини події поки з'ясовують.

В USEUCOM заявили, що додаткові дані про екіпаж згаданого літака наразі не будуть розголошуватися з поваги до їхніх близьких. У відомстві також наголосили, що виліт літака був винятково тренувальним і аварія не була пов'язана з ворожою активністю.

У суботу, 11 листопада, трекер польотів EISNspotter повідомив у соціальній мережі X, що біля берегів Кіпру проводять пошуково-рятувальну операцію з виявлення "гелікоптера, який здійснив аварійну посадку" приблизно за 30 морських миль на південний схід від Ларнаки.

У публікації йдеться, що кілька літаків морської розвідки P-8 Poseidon ВМС США були помічені під час патрулювання вод на південь від Кіпру. Крім того, за даними EISNspotter, у цей район з авіабази Рамштайн прибув літак ВПС C-17 Globemaster III, призначений для повітряної медичної евакуації.

У районі пошуку було помічено P-8 Poseidon Фото: X (Twitter)

З авіабази Рамштайн прибув літак ВПС C-17 Globemaster III Фото: X (Twitter)

Нагадаємо, 23 вересня стало відомо, що в аеропорту міста Гао в Малі зазнав аварії транспортний літак Іл-76, який, імовірно, належав білоруській вантажній авіакомпанії Rubystar Airways.

Раніше, 16 вересня, у Бразилії під час поганої погоди розбився двомоторний літак EMB-110. Офіційні особи заявили, що всі, хто перебував на борту — 12 пасажирів і двоє членів екіпажу — загинули.