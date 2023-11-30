Украина будет строить оборонительные сооружения по всей территории, — Зеленский (видео)

Оборонительные укрепления усилят почти во всех областях, а также по всей границе с РФ и Беларусью. В первую очередь защитные линии построят в прифронтовых районах.

Украина будет строить оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины. Об этом в своем вечернем обращении 30 ноября сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что встретился с представителями областных советов и с военными и провел совещания по усилению фортификационных сооружений на всех основных направлениях — прежде всего, на Марьинском и Авдеевском, а также на Купянском и на линии Купянск — Лиман, в Херсонской и в Запорожской областях, а также вся Харьковщина, и Сумщина, и Черниговщина, Киевская, Ровенская области и Волынь.

"Будем работать с партнерами для усиления наших защитных линий. Отдельное внимание будет уделяться строительству укрытий в школах, чтобы дети могли учиться хотя бы в смешанном режиме и офлайн", — сказал Зеленский.

Также президент сообщил, что защитные сооружения будут строить по всей границе с РФ и Беларусью.

"Отдельно пообщались по привлечению ресурсов, финансированию строительства фортификаций и форматов сотрудничества с частным бизнесом. Надлежащее обустройство оборонительных рубежей должно стать приоритетным вопросом, в частности во фронтовых областях", — отметил президент.

Напомним, что Зеленский побывал на командном пункте ВСУ под Купянском. Глава государства ознакомился с ситуацией под Купянском от командующего Сирского.

Ранее сообщалось, что Зеленский высказался о членстве в НАТО и новом нападении РФ. По словам президента, сейчас в приоритете стоит безопасность страны.