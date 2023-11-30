Дали позвонить родным: в РФ комиссия посетила украинских военнопленных, — Лубинец

Комиссия заверила, что все военнопленные получают медицинскую помощь. Также украинцам дали возможность записать видео для их семей.

В России комиссия по правам человека посетила 119 украинских защитников, которые сейчас находятся в плену. Об этом в своем телеграмм-канале 30 ноября сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Это удалось сделать через взаимные договоренности Офисов Уполномоченного в Украине и РФ. Мы посетили такое же количество российских военных, которые находятся в плену на территории нашего государства", — отметил омбудсмен.

Он отметил, что представители Офиса пообщались с военнопленными россиянами и убедились, что Украина придерживается Женевских конвенций. Дмитрий Лубинец отметил, что они накормлены, могут работать, обеспечены средствами гигиены и имеют возможность выходить на прогулки. Каждому из них передали гуманитарные пакеты с вещами и продуктами.

"Россияне, в свою очередь, пообщались с нашими защитниками. По их словам, медицинскую помощь они также оказывают и была возможность осуществить телефонные звонки родственникам. Пленные украинские воины записали видеообращение родным, которые вскоре передадут адресатам", — сообщил Лубинец.

Напомним, что в России на 12 лет посадили украинского военного. Он якобы готовил теракт до 9 мая 2022 года. В суде военный попросил признать его военнопленным и сказал, что намерен обжаловать приговор.

Ранее сообщалось, что в России судят 25-летнюю Ирину Навальную. Ее обвиняют в подготовке теракта во время так называемого референдума в Мариуполе. В суде девушка не признала свою вину. Дело рассматривают в Ростове-на-Дону.