В России на 12 лет посадили украинского военного: детали

Российские журналисты пишут, что Павел Запорожец якобы готовил теракт до 9 мая 2022 года. В суде военный попросил признать его военнопленным и сказал, что намерен обжаловать приговор.

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Российский суд посадил за решетку на 12 лет украинского военного Павла Запорожца. Его обвиняют в подготовке "теракта" в Херсоне. Об этом пишет российское издание ТАСС.

Российское следствие утверждает, что военный готовил теракт якобы против мирного населения и российских военных к 9 мая прошлого года во время проведения мероприятий ко "Дню Победы". В частности, тогда город находился под российской оккупацией.

Сначала прокуроры просили назначить Павлу Запорожцу 13 лет колонии. Российское издание пишет, что в суде военный признал свою вину. Также он сказал, что служит в украинских войсках, поэтому его должны признать военнопленным и обращаться с ним в рамках третьей Женевской конвенции.

В суде Павел заявил журналистам, что будет обжаловать решение суда.

Дело Павла Запорожца: что известно

Дело против украинского военного рассматривают в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону.

Как писало издание Мемориал, во время заседания в сентябре военный заявил, что вступил в ряды ВСУ после начала полномасштабного вторжения России. В частности, он выполнял боевые задачи на территории Херсонской области.

Павел рассказывал, что планировал установить взрывчатку на одной из улиц Херсона, по которой должен был проезжать патруль с российскими военными. Операция должна была пройти в 3 часа ночи, для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Однако в ночь на 9 мая его задержали оккупанты и отвезли в военную администрацию, где били и пытали. Позже Павла отвезли в изолятор где под угрозами заставили подписать протокол.

Напомним, в России судят 25-летнюю Ирину Навальную, которую обвиняют в подготовке теракта во время так называемого референдума в Мариуполе. В суде девушка не признала свою вину. Дело рассматривают в Ростове-на-Дону.

Также 29 ноября российский суд заочно арестовал украинскую певицу Джамалу, которую обвиняют в распространении "фейков" против российской армии.