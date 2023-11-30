У Росії на 12 років ув'язнили українського військового: деталі

Російські журналісти пишуть, що Павло Запорожець нібито готував теракт до 9 травня 2022 року. У суді військовий попросив визнати його військовополоненим та сказав, що має намір оскаржити вирок.

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Російський суд посадив за ґрати на 12 років українського військового Павла Запорожця. Його звинувачують у підготовці "теракту" у Херсоні. Про це пише російське видання ТАСС.

Російське слідство стверджує, що військовий готував теракт начебто проти мирного населення та російських військових до 9 травня минулого року під час проведення заходів до "Дня Перемоги". Зокрема, тоді місто перебувало під російською окупацією.

Спочатку прокурори просили призначити Павлові Запорожцеві 13 років колонії. Російське видання пише, що у суді військовий визнав свою вину. Також він сказав, що служить в українських військах, відтак його повинні визнати військовополоненим та поводитися з ним у рамках третьої Женевської конвенції.

У суді Павло заявив журналістам, що оскаржуватиме рішення суду.

Справа Павла Запорожця: що відомо

Справу проти українського військового розглядають у Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону.

Як писало видання Меморіал, під час засідання у вересні військовий заявив, що вступив у лави ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, він виконував бойові завдання на території Херсонської області.

Павло розповідав, що планував встановити вибухівку на одній із вулиць Херсону, по якій повинен був проїжджати патруль з російськими військовими. Операція повинна була пройти о 3 годині ночі, для того, щоб уникнути жертв серед мирного населення.

Однак у ніч на 9 травня його затримали окупанти та відвезли до військової адміністрації, де били та катували. Пізніше Павла відвезли до ізолятора де під погрозами заставили підписати протокол.

Нагадаємо, у Росії судять 25-річну Ірину Навальну, яку звинувачують у підготовці теракту під час так званого референдуму у Маріуполі. У суді дівчина не визнала свою вину. Справу розглядають у Ростові-на-Дону.

Також 29 листопада російський суд заочно заарештував українську співачку Джамалу, яку звинувачують у поширенні "фейків" проти російської армії.