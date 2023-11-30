Не там разожгли костер: на полигоне в Ростовской области погибла группа морпехов

Около 20 человек разожгли костер во время обеденного перерыва рядом с блоками боеприпасов. Снаряд гранатомета РПГ-7 скатился в костер и взорвался.

В Ростовской области на военном полигоне погибла группа военных. Они подорвались в результате детонации снаряда. О подробностях чрезвычайного происшествия пишет российское издание 161.ru.

Обстоятельства расследует главное военное следственное управление СК.

Трагедия произошла на военном полигоне Кузьминского под Ростовом. Предварительной причиной считают несоблюдение техники безопасности.

"Около 20 человек из бригады морской пехоты разожгли костер во время обеденного перерыва рядом с блоками боеприпасов. Снаряд гранатомета РПГ-7 скатился в костер и взорвался. На месте погибли восемь человек, еще восемь получили ранения. Все пострадавшие и погибшие — это контрактники из Владивостока", — рассказал изданию очевидец происшествия.

Четверо тяжело раненых бойцов умерли в госпитале в течение нескольких суток. После того, что произошло на месте, побывал командующий Тихоокеанским флотом.

Минобороны РФ пока не комментировало трагедию.

Напомним, что 28 ноября сообщалось о взрывах на территории оккупированного Токмака. Оккупационная удала обвинила во взрывах украинскую сторону. По словам мэра Мелитополя, оккупанты понесли потери.

Ранее сообщалось, что солдаты РФ из Осетии, которые воюют против Украины на Херсонщине ненароком слили потери в их подразделении. По их данным они составили 94% процента процента.