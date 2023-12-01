Выделено 175 млрд: Украина увеличит производство ракет и военной техники, — Минобороны

Замминистра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что внимание будет уделяться производству средств ПВО. Речь идет не только о переносных зенитно-ракетных комплексах, но и о системах с дальностью более 100 километров.

Украина выделила 175 миллиардов гривен на закупку ракет и боеприпасов, чтобы Силы обороны могли лучше противостоять российской агрессии. Об этом заявил замминистра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

По его словам, самое большое внимание будет уделяться производству средств противовоздушной обороны. Речь идет не только об обычных переносных зенитно-ракетных комплексах, но и о системах ПВО с дальностью более 100 километров (вроде ЗРК "Коралл").

"Министерство обороны Украины совместно с Министерством стратегических отраслей промышленности на следующий год увеличат в несколько раз производство ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники", — сказано в заявлении ведомства.

Сообщается, что главным приоритетом является развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Ранее сообщалось, что при Министерстве обороны Украины создана межведомственная рабочая группа, которая будет изучать проблемные вопросы по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений и своевременно реагировать на них. Такое решение 24 ноября было принято на встрече министра обороны Рустема Умерова с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.