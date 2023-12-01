Украина теряет культурное наследие в масштабах, невиданных с Второй мировой войны, — СМИ

По словам экспертов, россияне атакуют церкви и библиотеки. Кроме того, боевые действия уничтожают средневековые кладбища и остатки поселений бронзового века.

Война, начатая Россией, уничтожила культурное наследие Украины в масштабах, невиданных со времен Второй мировой войны. Об этом пишет издание Newsweek.

Как говорится в исследовании международной группы, которое было опубликовано в журнале Antiquity, чтобы понять, как уничтожается культурное наследие, необходима оценка с места.

Профессор антропологии Университета Нотр-Дама Ян Куйт рассказал журналистам, что существует острая необходимость систематически посещать места с поврежденными культурными объектами. Группа посетила освобожденные районы вокруг Киева и Чернигова, чтобы оценить ущерб, нанесенный культурным объектам.

В материале говорится, что ученые выяснили, что нанесенный ущерб куда серьезнее, чем предполагалось ранее.

"Наше исследование показывает, что на освобожденных территориях, таких как Черниговщина, россияне атаковали культурные объекты, в том числе библиотеки и церкви. Многие из этих сооружений либо разрушены, либо получили серьезный ущерб", — сказал Куйт.

По словам профессора, в рамках исследования часто проходят раскопки. Военные действия также уничтожают то, что находится под землей — средневековые кладбища и остатки поселений бронзового века.

Более того, как отметили исследователи, их работа ограничивается лишь освобожденными от россиян территориями. Они не могут работать в зоне боевых действий. Там уровень ущерба, вероятно, куда выше.

Напомним, что 14 ноября в ЦНС сообщили, что на временно оккупированных территория россияне уничтожили практически все украинские книги. По данным подполья, противник продолжает оставлять Луганскую и Донецкую области без украинской культуры. Запрещается вся литература, которая была выпущена в период с 1994 по 2021 год.