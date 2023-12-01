На Закарпатье суд решил не наказывать мужчину за уклонение от мобилизации: в чем причина

В ходе судебного разбирательства адвокат подозреваемого сообщил, что мужчина с сентября 2023 находится на службе в ВСУ. Он просил закрыть дело в отношении обвиняемого.

В Закарпатской области рассматривалось дело 35-летнего мужчины, который был обвинен в уклонении от мобилизации. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что данный мужчина уже находится на службе в Вооруженных Силах Украины. Об этом говорится в приговоре Хустского районного суда Закарпатской области.

В соответствии с решением суда, мужчина был объявлен пригодным к военной службе, и ему была выдана "боевая повестка" сроком на 10 января 2023 года. Тем не менее, он отказался от выполнения мобилизации.

Во время заседания адвокат подозреваемого сообщил, что мужчина с сентября 2023 находится на службе в ВСУ. Он просил закрыть дело в отношении обвиняемого.

Подозреваемый также обращался к суду с просьбой не применять в отношении него наказание, поскольку он утверждал, что устранил нарушения и находится на военной службе.

Суд закрыл уголовное производство.

Приговор суда

Напомним, спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо объяснил, кого могут призвать в Украине в декабре. Он отметил, что "когда человек пришел в ТЦК, это не значит, что он сразу идет в Вооруженные Силы".

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