"Проиграют первый бой": Европа не готова к войне в случае масштабного нападения РФ, — The Times

По словам военного историка Зенке Найтцеля, вероятный проигрыш Европы может быть связан с тем, что союзникам будет трудно быстро перебросить достаточное количество войск и техники на линию фронта.

Европа не подготовлена к возможной войне с Россией и стоит перед риском быть "уничтоженной" в ходе конфликта, аналогично тому, как Священная Римская империя была разрушена в результате действий Наполеона. Об этом заявил известный немецкий военный историк Зенке Найтцель, передает The Times.

В высказывании отмечается, что на конференции высокого уровня по обороне в Берлине несколько высокопоставленных немецких генералов также высказали мнение о том, что НАТО может оказаться неспособным выиграть "первый бой" в оборонительной войне на своем восточном фланге.

Согласно их точке зрения, такая неспособность обусловлена трудностью оперативного перемещения достаточного числа войск и техники на переднюю линию фронта.

Нейтцель назвал логистику "кошмаром" и сказал, что может пройти не менее 15 лет, прежде чем Германия будет готова к войне.

Ранее сообщалось, что Украина получила точные рекомендации по вступлению в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг отметил, что Украина успешно осуществляет реформы в условиях полномасштабного вторжения России. В соответствии с его заявлением, одной из основных тем обсуждения на встрече было обсуждение возможных форм сотрудничества государств-членов НАТО с Украиной в связи с этими вопросами.