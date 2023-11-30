Прямая война России и НАТО: Кремль угрожает не только Украине, — эксперт (видео)

Аналитик Александр Мусиенко заявил, что предупреждать страны НАТО необходимо. Так формируется общественное мнение о том, что стоит поддержать Украину, чтобы не допустить войны Альянса с РФ.

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Страны НАТО должны понимать, что Россия угрожает не только Украине, но и им. Поэтому Альянсу нужно увеличивать военные расходы. Об этом рассказал военный аналитик, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью "24 каналу".

По его словам, сейчас предпринимаются попытки вернуть государства Запада к тому планированию, которого они придерживались во времена Холодной войны.

"Конечно, просмотр сейчас концептуальный продолжается. И это хорошо, ведь, учитывая существующие бюрократические процедуры, на это нужно время", — сказал он.

Мусиенко сказал, что Россия сейчас рассчитывает на то, что-то изменится в результате выборов президента США в 2024 году, а также выборов в Европе.

Сообщается, что есть разные оценки того, как быстро Россия сможет восстановиться, чтобы полноценно противостоять НАТО. По одному сценарию, ей нужно 2 года, чтобы появились возможности вторгнуться в Литву, Латвию, Эстонию. По другой версии, у Альянса есть от 6 до 10 лет, чтобы подготовиться до полноценной войны.

По мнению Мусиенко, за 2 года Россия точно восстановиться не сможет. Даже повышение трат на оборону не означается, что в течение короткого периода времени в РФ будет наблюдаться резкий прирост в производстве техники или оружия. Однако, как считает эксперт, предупреждать страны НАТО необходимо.

"Так формируется общественное мнение о том, что в таком случае, возможно, стоит сейчас поддержать лучше Украину, чтобы не допустить непосредственного столкновения России с НАТО", – заметил Мусиенко.

Александр Мусиенко о возможной войне России и НАТО

Ранее сообщалось, что Украина получила точные рекомендации по вступлению в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг отметил, что Украина успешно осуществляет реформы в условиях полномасштабного вторжения России. В соответствии с его заявлением, одной из основных тем обсуждения на встрече было обсуждение возможных форм сотрудничества государств-членов НАТО с Украиной в связи с этими вопросами.