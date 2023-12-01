По 20 и 30 тысяч каждому: в Киеве и Одессе анонсировали поощрение мобилизованных

Мэр столицы заявил, что городские власти нашли средства для выплат всем новобранцам. Вопрос материального поощрения для мобилизованных киевлян будет рассмотрен на ближайшем заседании совета.

Киевский городской совет рассматривает предложение выплачивать 30 тысяч гривен жителям города, которых мобилизуют в Вооруженные силы, начиная с декабря. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

По его словам, городские власти нашли средства для выплат всем новобранцам. Вопрос материального поощрения для мобилизованных киевлян будет рассмотрен на ближайшем заседании местного совета.

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Кроме того, решение о выплате 20 тысяч гривен каждому мобилизованному жителю города принял и Одесский горсовет. Инициировал эту программу член фракции "Европейская Солидарность", депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

За такое решение во время сессии горсовета в среду, 29 ноября, проголосовал 41 депутат.

"Призываю другие города присоединиться к нашей практике и также выделить всем мобилизованным финансовую помощь", — подчеркнул нардеп.

Кто из военнообязанных подлежит мобилизации

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если они имеют военный опыт;

мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если они не имеют опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты и исключены с воинского учета, однако признаны годными или ограниченно годными по состоянию здоровья в условиях военного положения на основании решения ВВК.

Напомним, юрист Артем Ковалев рассказал, что во время действия военного положения некоторые категории мужчин могут выехать за границу. По его словам, окончательное решение принимают представители Госпогранслужбы.

Ранее руководитель пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что после получения повестки военнообязанный должен явиться в ТЦК, пройти медицинский осмотр для выяснения пригодности или непригодности к службе по состоянию здоровья и предоставить весь пакет документов о специальности, образовании, семейном положении и наличии или отсутствии причин для получения отсрочки.