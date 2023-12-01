В Одесской области командир продал 20 тонн горючего подразделения: ему грозит заключение

По информации следствия, мужчине объявили подозрение в халатном отношении к военной службе. Ему грозит до 8 лет заключения.

В Одесской области разоблачили командира воинской части противовоздушной обороны, который незаконно реализовал более 20 тонн топлива для подразделения. Об этом сообщают в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).

По информации следствия, военнослужащий отвечал за получение и выдачу дизтоплива. На подразделение, в котором он служит, было выделено 30 тонн горючего, впрочем подозреваемый решил большую его часть продать.

Фото: державне бюро розслідувань

Сообщается, что мужчина незаконно продал 20 тонн дизельного топлива на более 1,4 миллиона гривен. После открытия правоохранителями дела, мужчина возместил всю сумму за проданное военное имущество.

Его подозревают в халатном отношении к военной службе. За содеянное мужчине грозит до 8 лет заключения.

Фото: державне бюро розслідувань Фото: державне бюро розслідувань

В Специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона говорят, что военный служил по контракту. Он не следил за движением и вовремя не проводил учет имущества, которое хранилось на складе. Кроме того, правоохранители выявили случаи, когда топливо выдавалось без соответствующего документирования.

Сейчас прокуроры готовят ходатайство в суд, чтобы избрать военнослужащему меру пресечения на время досудебного расследования.

Напомним, в конце ноября правоохранители разоблачили должностных лиц воинской части на Киевщине, которые продавали предназначенные для военнослужащих продукты. Их будут судить за присвоение и растрату имущества.

Также 20 ноября в ГБР сообщали, что задержали дезертира, который сбежал со службы и дерзко призвал правоохранительные органы его поймать.