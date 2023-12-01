"Будешь варнякать — пойдешь воевать": юрист о мобилизации на ротационной основе (видео)

Если законопроект примут, то решение кого отправлять на ротацию будет принимать руководитель подразделения, отдела, главка и т.д., а полицейским придется доказывать свою эффективность и незаменимость перед начальством.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает мобилизацию на ротационной основе до 30% от личного состава правоохранителей. Действие этого закона может вызвать волну полицейского произвола и массового задержания уклонистов. Об этом сказал адвокат Роман Симутин.

По словам правоведа, согласно законопроекту №10209, который предлагается, из 160 000 силовиков могут мобилизовать почти 50 000. А решение, кого отправлять на ротацию будет принимать руководитель подразделения, отдела, главка и тому подобное. Критериями же отбора станут — выполнение показателей, указаний руководства и лояльность.

"Будешь варнякать, что нужно руководствоваться законом, а не указаниями — пойдешь на ротацию. Не будешь давать рабочих показателей, например, по количеству админпротоколов и штрафов — пойдешь на ротацию. Игнорируешь указания по задержанию уклонистов — займешь их место в армии. Но хуже всего может быть то, что начнется вал заказных дел", — заявляет Симутин.

Адвокат считает, что этот законопроект подали для возможного давления на правоохранителей, но его принятие могут постоянно откладывать.

Также таким законом депутаты "убивают двух зайцев" выполняют запрос общества по отправке на фронт правоохранителей и оставляют тех, кто выполняет указания.

"Независимо от финального сценария — это будет иметь негативные последствия для общества. Ведь полицейским придется доказывать свою эффективность и незаменимость перед начальством. И если протоколы за пьянку и штрафы и сейчас клепают без соблюдения процедур, то потом это явлением станет массовым", — говорит Симутин.

Он также добавил, что сейчас правоохранители не слишком активны в задержании уклонистов, поскольку понимают незаконность таких действий. Но вскоре это может стать системным явлением.

Напомним, что ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий заявил, что привлекать мужчин, которые не хотят воевать, придется, поскольку только добровольцами победу в войне одержать не удастся.

Ранее сообщалось, что 30 ноября городской голова Киева Виталий Кличко рассказал, что столичный городской совет рассматривает идею выплачивать 30 тысяч гривен мобилизованным киевлянам.