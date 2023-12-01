Мобилизация в Украине: в Офисе президента анонсировали поиск новых стимулов для украинцев (видео)

Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента, назвал четыре фактора для изменения процесса призыва, но не сообщил, какие возможные изменения могут быть внесены в закон о мобилизации 2023 года.

Мобилизация в Украине требует несколько иного подхода, поскольку все, кто желал защищать родину добровольно уже пошли воевать. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента, в эфире 24 "Канала" высказал свое мнение.

По его словам, общую мобилизацию нужно несколько менять. Значительная часть украинцев по определенным причинам не желает служить.

Советник руководителя Офиса президента выделил четыре составляющие, которые, по его мнению, помогут повлиять на ситуацию. По его словам, есть четыре фактора:

другая коммуникация;

другие гарантии тренинга и психологической подготовки;

фрагментация всех, кто хочет служить армии в определенных подразделениях;

меньше личных позиций относительно процесса мобилизации.

Михаил Подоляк отметил, что у людей есть определенное разочарование и неверие в будущем. Полная мобилизация в Украине в 2023 году якобы могла несколько затормозить, но он эти слухи не подтвердил.

"В Украине большое количество людей, они как матрица, решили, что дойдут в этой войне до конца", — отметил Подоляк.

Усиленная мобилизация в Украине

ТЦК, как стало известно 30 ноября, будут проверять документы у граждан на Закарпатье. Совместным приказом председателя ОВА и начальника ОТЦК и СП назначены коменданты районов и городов Закарпатской области, которые определяют уполномоченных лиц для осуществления проверки документов.

Для людей, которые уклоняются от воинского учета, нужно ввести уголовную ответственность, как считает военный эксперт Евгений Дикий. Он возмущен тем, что сейчас законодательством не считается преступлением уклонение от воинского учета. Во время войны, по его словам, отсутствие уголовной ответственности (только административная) за такие действия это роскошь.

Напомним, 1 декабря в Офисе президента объяснили заявления РФ относительно переговоров. Россия стремится получить оперативно-тактическую паузу в самой войне, чтобы погрузить партнеров Украины в информационный хаос, а также внести коррективы в свою военную стратегию, считает советник главы ОП Михаил Подоляк.