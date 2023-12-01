ВСУ ликвидировали оккупанта, который засветился в клипе украинской группы "Грибы" (видео)

Оккупант Денис Степанов стал известным из-за своей несчастной истории любви, которую просмотрели 268 миллионов человек.

На одном из участков фронта украинские защитники ликвидировали оккупанта из Ухты — звезду музыкального клипа группы "Грибы". Об этом сообщили в соцсетях.

"Рыжий паренек из клипа группы "Грибы" — Денис Степанов из Ухты. Недавно стало известно о его гибели на "СВО". Денис Владимирович служил стрелком-помощником гранатометчика стрелкового подразделения", — говорится в сообщении.

Видео в ютуб посмотрели 268 млн раз. Авторы клипа вставили фрагмент интервью с оккупантом в начале истории любви для забавы, а взято оно было из передачи о подростках 90-х, которую снимали в Северодвинске в 1994 году.

Подробности гибели Степанова не сообщаются.

Группа "Грибы" — украинский музыкальный коллектив, основанный в Киеве в 2016 году, прекратил существование в конце 2017 года.

Напомним, что генерал-майор ВС РФ Владимир Завадский — заместитель командира 14-го армейского корпуса России погиб в Украине далеко от линии фронта.

Напомним, что Херсонской области ударом HIMARS ликвидировали четырех полицейских, которые приехали из РФ. Россияне прибыли для работы на оккупированной территории.