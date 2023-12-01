ВСУ ликвидировали известного российского живодера, который попал в Википедию (фото)

Артем Лаврентьев отбывал наказание в тюрьме, но был завербован в ВС РФ. За решетку он попал из-за того, что до смерти замучил домашнего кота.

Силы обороны ликвидировали в Украине известного в России живодера Артема Лаврентьева, который несколько недель пытал кота своей матери, а видео издевательств над животным выкладывал в сети. О его смерти написали российские зоозащитники.

"Пришла 100% достоверная информация, через военкомат. Умер Артемка Лаврентьев, живодер. Убил вместе с сожительницей кота своей матери. 3,5 года колонии, лишение родительских прав. Из колонии напросился на "СВО". Пропал без вести летом, найден только сейчас", — говорится в сообщении.

Отмечается, что останки оккупанта привезут в его родной Северодвинск в РФ в январе-феврале и отдадут его матери в закрытом гробу.

История кота Кузи

Дело о пытках и убийстве кота Кузи, в котором фигурирует российский оккупант Артем Лаврентьев, приобрело в России большой резонанс. Эту историю даже внесли в Википедию. Россиянин с сожительницей были осуждены по статье "Жестокое обращение с животными" и лишены родительских прав, поскольку издевались над животным прямо на глазах у их несовершеннолетнего ребенка.

Сожительница Лаврентьева не ладила с его матерью, поэтому пара решила наказать женщину, использовав для этого ее 14-летнего кота Кузю. Они похитили четвероногого и до смерти пытали его. Видео с пытками Кузи они выкладывали в своих аккаунтах ВКонтакте.

Живодер Артем Лаврентьев на суде

Мертвого Кузю сожители похоронили, но труп животного удалось найти. Экспертиза показала, что кот умер от пыток, и сразу же всплыла история с видео в соцсетях.

Гибель животного вызвала резонанс в России — люди начали подписывать петиции с требованиями наказать садистов.

14 февраля 2022 года живодеров осудили. Сожительница Лаврентьева получила 3 года и 2 месяца колонии, сам Лаврентьев — 3,5 года колонии общего режима. Также 26 февраля 2022 года стало известно, что их лишили родительских прав на общую дочь.

На городском кладбище домашних животных в Санкт-Петербурге поставили памятник коту Кузе.

Напомним, что ВСУ ликвидировали оккупанта, который засветился в клипе украинской группы "Грибы". Оккупант Денис Степанов стал известным из-за своей несчастной истории любви, которую просмотрели 268 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине HIMARS попал в четырех полицейских, которые приехали из России для работы на оккупированной территории.