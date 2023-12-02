Это стало ноу-хау: в РФ создают морской дрон из обломков украинских беспилотников, — эксперт

По словам обозревателя Дениса Поповича, еще в начале полномасштабной войны флот России является серьезной угрозой, но теперь она исчезла во многом благодаря морским дронам.

Россияне видят успехи Сил обороны Украины, когда те используют морские дроны. Поэтому они хотят скопировать технологию и запустить свое производство. Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в интервью "24 каналу".

По его словам, россияне сейчас собирают обломки дронов SeaBaby, чтобы попробовать создать свой аналог. Однако, чтобы сделать окончательные выводы, нужно понимать, какие именно обломки оказали в руках у оккупантов.

"Они делают это потому, что видят успех нашей тактики. В свое время использование безэкипажных морских дронов стало ноу-хау. Благодаря этим дронам мы смогли ограничить функционал Черноморского флота, которым Россия очень хвасталась", — сказал эксперт.

Он также отметил, что еще в начале полномасштабной войны флот России является серьезной угрозой. Украинцы боялись высадки десанта, однако сейчас об этом даже никто не вспоминает. Такая угроза практически исчезла.

Кроме того, как отметил эксперт, россияне могут строить свои морские дроны, чтобы получить преимущество перед Западом. Так, их можно применять против крупных военных судов.

Денис Попович о морских дронах (смотреть с 35 минуты)

Напомним, что 22 ноября сообщалось, что в Крыму на берегу нашли украинский неповрежденный морской дрон Magura V5. Так, российские военные опубликовали фотографии с дроном Magura v5, сделанные якобы в Крыму. Украинское командование не комментировало ситуацию.

Позже стало известно, что РФ собрала модель украинского дрона SeaBaby. Враг собрал "условно рабочую" модель украинского морского дрона из остатков нескольких аппаратов, которые нашли на месте атак. Оккупанты проводят изучение и перепрограммирование БПЛА в лабораторных условиях, рассказали журналисты.