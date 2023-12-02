Шойгу вводит в заблуждение: наступление ВС РФ в Авдеевке называют "активной обороной", — ISW

По мнению аналитиков, избегая слова "наступление", российское военно-политическое руководство пытается умерить ожидания того, что оккупационной группировке по силам превратить тактические успехи в оперативные.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу продолжает ложно характеризовать российские наступательные усилия в Украине как часть "активной обороны". Таким образом он стремится снизить ожидания относительно возможностей российских войск достичь оперативно значимых целей. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 1 декабря.

1 декабря Шойгу на конференции с другими лицами из российского военного руководства заявил, что войска ведут "активную оборону" в Украине и захватывают более выгодные позиции на всех оперативных направлениях.

Он отметил действия 15-й мотострелковой бригады, 114-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус т.н. "ДНР"), 4-й и 123-й мотострелковых бригад ("ЛНР").

Но все эти подразделения действуют в районах на востоке Украины, где российские войска проводят именно наступательные операции, а не обороняются от украинского контропераций в Запорожской области.

После того, как в начале октября 2023 года первый механизированный наступательный удар ВС РФ не принес значимых тактических успехов, Шойгу и Путин называли наступательные операции по захвату Авдеевки "активной обороной".

Затем ВС РФ предприняли два последующих крупномасштабных наступления по захвату Авдеевки. Эти усилия продолжаются с начала октября. Российские официальные лица характеризуют это как часть "активной обороны" и намеренно пытаются ввести в заблуждение.

Силы обороны Украины, отмечают аналитики, никогда не проводили крупных наступательных операций в районе Авдеевки с начала полномасштабного вторжения.

Тем не менее российское военно-политическое руководство придерживается формулировки "активная оборона", судя по всему, чтобы отсутствие какого-либо серьезного продвижения со стороны российских войск в районе Авдеевки воспринимались в другом контексте. Несмотря на более чем два месяца полномасштабных атак.

Если бы наступление на Авдеевку называли собственно наступлением, тогда бы пришлось озвучить и оперативные цели. Но формулировка "активная оборона" позволяет военному руководству говорить об успешных действиях, пока ВСУ не достигнут какого-то заметного прогресса. Это вполне достижимо, отмечают аналитики, т.к. Силы обороны не ведут контрнаступление на Авдеевском направлении.

Такая осмотрительность говорит о неуверенности в том, что ВС РФ по силам превратить тактические успехи в оперативно значимые. Впереди президентские выборы 2024, и президент РФ Владимир Путин обеспокоен снижением поддержки войны среди российского населения.

Напомним, что Залужный усиливает защитные укрепления на фоне попыток ВС РФ перехватить инициативу по всей линии фронта.

Также сообщалось, что в ВСУ опровергли сведения о продвижении ВС РФ на Авдеевском коксохиме.