"Провоцируют нестабильность": Россия пытается снова посеять раздор в Молдове, — ISW

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил Молдове "повторением судьбы Украины".

Россия вновь пытается нарушить устойчивость в Молдове с целью создания раскола. Главная задача Кремля заключается в отвлечении внимания мирового сообщества от событий в Украине. Об этом сообщает отчет Института изучения войны (ISW).

Эксперты подчеркнули, что 30 ноября российский министр иностранных дел Сергей Лавров высказал угрозы в адрес Молдовы, предостерегая о возможных последствиях, аналогичных событиям в Украине. Лавров заявил, что Запад якобы стремится задействовать Молдову в так называемой "гибридной войне" против России.

"Угроза Лаврова, возможно, дала смелость некоторым пророссийским игрокам попытаться посеять политическую нестабильность и раскол в Молдове", — говорится в отчете ISW.

Специалисты добавили, что впоследствии высказываний Лаврова глава Гагаузии, проявляющий пророссийскую позицию, Евгения Гуцул, обвинила "Молдовагаз" в препятствии поставкам газа от турецкого поставщика. Сотрудничество с этим поставщиком было одобрено региональным правительством вне рамок государственных контрактов.

Пророссийская чиновница утверждает, что "Молдовагаз" продает газ по более высокой цене, чем турецкий поставщик. При этом глава "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что у компании нет физической или юридической возможности блокировать поставки газа в Гагаузию. Компания не получила необходимую документацию для переключения поставщиков.

Также ISW напоминает, что президент Молдовы Майя Санду 13 ноября отклонила просьбу Гуцул получить место в Кабинете министров, поскольку та является членом запрещенной пророссийской партии "Шор". Эту политическую силу РФ была использована для расшатывания ситуации в Молдове, пока Конституционный суд не запретил ее.

"Россия провела вероятную кампанию по дестабилизации Молдовы в начале 2023 года, и Россия может попытаться восстановить эти усилия, чтобы отвлечь международное сообщество от войны в Украине", — считают аналитики.

Напомним, 20 сентября Майя Санду рассказала, когда Молдова решит конфликт с Приднестровьем. По ее словам, сначала необходимо создать геополитические возможности для того, чтобы прийти к мирному соглашению. Пока РФ продолжает войну в Украине — это фактически невозможно.