Зависит от Украины: Майя Санду рассказала, когда Молдова решит конфликт с Приднестровьем

По словам президента Молдовы, необходимо создать геополитические возможности для того, чтобы прийти к мирному соглашению. Пока РФ продолжает войну в Украине — это фактически невозможно.

Related video

Президент Молдовы Майя Санду считает, что конфликт в Приднестровье в результате будет решен, однако произойдет это, вероятнее всего, уже после войны в Украине. Об этом она рассказала в интервью изданию France24 20 сентября.

По ее словам, пока что рано обсуждать вопрос, ведь только победа Украины в войне, которую начала Российская Федерация, поможет создать геополитические возможности для урегулирования конфликта.

Руководство Кишинева надеется, что Приднестровский конфликт в результате будет решен исключительно мирным путем и это поможет Молдове стать полноценным членом Европейского Союза.

Важно

"Огромное количество вооружения": участие Украины в демилитаризации Приднестровья изменит ход войны

"Мы считаем, что когда Украина выиграет войну, может появиться геополитическая возможность для разрешения приднестровского конфликта. Но при условии, что это будет происходить мирным путем. А пока мы готовимся к этой геополитической возможности", — заявила Майя Санду.

Отдельно президент Молдовы поблагодарила украинскую армию, которая сегодня защищает не только себя, но и соседние страны от российской агрессии.

Ранее Майя Санду предполагала, что к 2030 году оккупированное Россией Приднестровье и Молдова станут единым целым и смогут вступить в ЕС. При этом, присутствие российских войск в регионе помешать не должно.

"Что раньше мы повысим уровень жизни, тем быстрее у нас будет шанс на воссоединение", — подытожила президент Молдовы.

Напомним, 16 августа сообщалось, что президент Молдовы Майя Санду предположила, что война в Украине завершится нескоро. По ее словам, "источником нестабильности" является РФ. Она обвинила Кремль в попытках свержения власти Молдовы и в очередной раз заверила в поддержке Украины.