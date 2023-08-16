"Серьезные вызовы": президент Молдовы Санду ожидает, что война в Украине завершится нескоро

Руководительница страны подчеркнула, что "источником нестабильности" является РФ. Она обвинила Кремль в попытках свержения власти Молдовы и в очередной раз заверила в поддержке Украины.

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Президент Молдовы Майя Санду 16 августа встретилась с послами страны и рассказала о направлении развития страны. Ее слова передали журналисты NewsMaker.

Лидер заявила, что важными направлениями для дипломатии Молдовы являются продвижение роли страны как фактора безопасности и вступление в Евросоюз.

"Мы стремимся как можно быстрее начать переговоры о вступлении", — отметила она.

Санду сказала, что наступил "решающий момент" и от темпов развития страны зависит ее будущее. В этом контексте она вспомнила о российско-украинской войне.

"Мы все знаем, насколько серьезными являются нынешние вызовы, потому что война, к сожалению, продолжается, и мы не видим признаков того, что она скоро закончится", — отметила президент.

Она подчеркнула, что Молдова и в дальнейшем будет поддерживать Украину, и назвала Россию "источником нестабильности". Политик напомнила, что в этом году россияне пытались дестабилизировать ситуацию в стране и даже попытались свергнуть конституционную власть. В то же время Румынию лидер считает важным "защитником".

"Наша активная, сбалансированная и последовательная внешняя политика позволила нам сохранить мир и стабильность в стране, несмотря на войну, преодолеть тяжелую зиму, поддержать экономику, продолжить важные реформы, которые являются жизненно важными для продвижения на нашем европейском пути", — добавила Санду.

Напомним, 7 августа в Минобороны Румынии проинформировали о предоставлении военной помощи Молдове. Также представители стран обсудили сотрудничество в оборонной сфере и удары ВС РФ по портам на Дунае.

14 августа в СМИ сообщили, что часть дипломатов и работников посольства РФ в Кишиневе покинули Молдову. Отмечалось, что речь идет о 45 человек.