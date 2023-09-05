"Огромное количество вооружения": участие Украины в демилитаризации Приднестровья изменит ход войны

По словам бывшего "чиновника" непризнанного Приднестровья, Россия готова на все, чтобы не дать Украине завладеть огромным количеством боеприпасов советского вооружения.

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Обращение президента Молдовы Майи Санду к президенту Украины Владимиру Зеленскому за помощью в демилитаризации Приднестровья позволит Киеву получить огромное количество боеприпасов и изменить ход войны в свою пользу. Россия готова на все, чтобы не допустить этого. Такое мнение высказал в интервью "Главкому" бывший "руководитель" Государственной службы связи и информации непризнанного Приднестровья Геннадий Чорба.

"Огромное количество вооружения советского образца стоит в Украине без дела, поскольку нет боеприпасов. Как только решается вопрос — советские танки, которые получила Украина, окажутся на передовой. Это первая и главная проблема: они очень боятся, что благодаря этому Украина получит серьезное обеспечение техники советского образца боеприпасами. Остальное, включая существование Приднестровья — это все вторично. Первоочередное — это победа Украины в этой войне", — подчеркнул Чорба.

По его словам, Украина заинтересована в решении приднестровского конфликта в интересах своей безопасности.

"Во-первых, Украина имеет интерес по высвобождению своего контингента, который находится на границе с Приднестровьем, а это около 10 тыс. бойцов. Они сегодня пригодились бы на других направлениях", — пояснил Чорба.

А во-вторых, по его словам, "Украину интересуют вооружения и боеприпасы, находящиеся на складах в Колбасной (село в Приднестровье, где расположен крупный склад боеприпасов, — ред.)

"Наличие этих вооружений — это перелом в войне. Тот объем, который находится в Колбасной, — не сопоставим с тем, что поставляет Запад", — отметил Чорба.

Однако, "экс-министр" непризнанного Приднестровья отметил, что без обращения Кишинева Киев никаких активных действий предпринимать не будет.

Между тем по словам Чорбы, Санду не обращается за помощью к Украине из-за угроз провластных элит в Молдове.

"Они на нее имеют, в том числе, свое влияние. Ей постоянно говорят о том, что как только она это сделает, крылатые ракеты полетят по центру Кишинева", — сказал Чорба.

Напомним, ранее Владимир Зеленский спрогнозировал выход ВС РФ из Приднестровья. Процессы, которые будут касаться непризнанного Приднестровья, заставят захватчиков, как считает президент Украины, покинуть оккупированные территории Молдовы.

А 31 мая президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдова надеется присоединиться к Европейскому Союзу до 2030 года вместе с непризнанным Приднестровьем.