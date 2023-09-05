"Величезна кількість озброєння": участь України у демілітаризації Придністров'я змінить хід війни

За словами колишнього "чиновника" невизнаного Придністров’я, Росія готова на все, аби не дати України заволодіти величезною кількістю боєприпасів радянського озброєння.

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Звернення президентки Молдови Майї Санду до президента України Володимира Зеленського по допомогу в демілітаризації Придністров’я дозволить Києву отримати величезну кількість боєприпасів та змінити хід війни на свою користь. Росія готова на все, щоб не допустити цього. Таку думку висловив в інтерв’ю "Главкому" колишній "керівник" Державної служби зв'язку та інформації невизнаного Придністров'я Геннадій Чорба.

"Величезна кількість озброєння радянського зразка стоїть в Україні без діла без боєприпасів. Щойно вирішується питання – радянські танки, які отримала Україна, опиняються на передовій. Це перша і головна проблема: вони дуже бояться, що завдяки цьому Україна отримає серйозне забезпечення техніки радянського зразка боєприпасами. Решта, включно з існуванням Придністров'я – це все вторинне. Першочергове – це перемога України у цій війні", – наголосив Чорба.

За його словами, Україна зацікавлена у розв'язанні придністровського конфлікту в інтересах своєї безпеки.

"По-перше, Україна має інтерес щодо вивільнення свого контингенту, який знаходиться на кордоні з Придністров'ям, а це близько 10 тис. бійців. Вони сьогодні стали б у пригоді на інших напрямках", — пояснив Чорба.

А по-друге, за його словами, "Україну цікавлять озброєння та боєприпаси, що знаходяться на складах у Ковбасній (село в Придністров’ї, де розташований великий склад боєприпасів, — ред.)".

"Наявність цих озброєнь — це перелом у війні. Той обсяг, який знаходиться у Ковбасній, — не можна порівняти з тим, що постачає Захід", — зазначив Чорба.

Однак, "ексміністр" невизнаного Придністров'я зазначив, що без звернення Кишинева Київ жодних активних дій не чинитиме.

Тим часом за словами Чорби, Санду не звертається по допомогу до України через погрози провладних еліт в Молдові.

"Вони на неї мають у тому числі свій вплив. Їй постійно говорять про те, що як вона це зробить, крилаті ракети полетять по центру Кишинева", – сказав Чорба.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський спрогнозував вихід ЗС РФ із Придністров'я. Процеси, які стосуватимуться невизнаного Придністров'я, змусять загарбників, як вважає президент України, залишити окуповані території Молдови.

А 31 травня президентка Молдови Мая Санду заявила, що Молдова сподівається приєднатися до Європейського Союзу до 2030 року разом із невизнаним Придністров'ям.