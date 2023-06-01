"Такси я им заказывать не буду": Зеленский спрогнозировал выход ВС РФ из Приднестровья (видео)

Процессы, относящиеся к непризнанному Приднестровью, заставят захватчиков, как считает нынешний руководитель украинского государства, покинуть оккупированные территории Молдовы.

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Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что наше государство может сыграть важное значение в стабилизации ситуации безопасности в Молдове, где на территории непризнанного Приднестровья находятся войска России. Во время пресс-конференции по итогам визита он прокомментировал такую возможность.

Политик отметил, что у Украины с Молдовой есть общая граница, поэтому Киеву придется в любом случае разбираться с этим вопросом. Процессы, которые будут запущены по Приднестровью, заставят захватчиков, по его мнению, покинуть эти территории.

"Они захотят жить – уйдут", – заявил украинский политик.

По его словам, оккупационные подразделения найдут выход, как покинуть оккупированные земли другого государства. Журналист уточнил, что в таком случае российские подразделения могут уйти через территорию Украины. В ответ Зеленский отметил, что "найдется путь".

"Такси я им заказывать не буду", – добавил президент.

Напомним, 31 мая президент Молдовы Мая Санду заявила, что ее страна надеется присоединиться к Европейскому Союзу до 2030 года вместе с непризнанным Приднестровьем. Она считает, что разрешением конфликта с Приднестровьем станет проведение экономических реформ и борьба с коррупцией. Это, по ее мнению, поставит Молдову на четкий путь вступления в ЕС и покажет людям в Приднестровье, что связи с блоком, а не Россией, принесут пользу их жизни.

Также 8 мая Приднестровье пригласило у России увеличение "миротворческого контингента". Власти непризнанной республики опровергают распространяемую российскими СМИ информацию о провокациях со стороны ВСУ и сообщают, что ситуация в регионе остается относительно стабильной. Со своей стороны, сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Биляков прокомментировал эти слухи и сообщил, что не получал подобных сведений в рамках Совместных миротворческих сил.