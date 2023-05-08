Приднестровье запросило у России увеличение "миротворческого контингента"

Власти непризнанной республики опровергают распространяемую российскими СМИ информацию о провокациях со стороны ВСУ и сообщают, что ситуация в регионе остается относительно стабильной.

Related video

Город Тирасполь в Приднестровье запросил увеличить число миротворцев в регионе из-за ухудшения рисков безопасности. Об этом 8 мая сообщил российскому изданию РИА глава представительства Приднестровья в России Леонид Манаков, который отметил, что число миротворцев можно также увеличить за счет проживающих в приднестровском регионе россиян.

По его словам, сейчас в безопасной зоне находится около 450 человек.

"При этом их штатная численность, установленная документами комиссии, равна 3100 человек. Такая опция есть (увеличения числа миротворцев), и она оправдана с точки зрения ухудшения рисков безопасности, в том числе террористической угрозы, и при этом юридически обоснована документами, принятыми в рамках деятельности ОКК", — отметил Манаков.

Издание NewsMaker сообщает, что сделало запрос в Бюро реинтеграции, но ответ пока не пришел. Также журналисты отмечают, что по недавней информации от российских СМИ, украинские военные "планируют провокации в Приднестровье для отвлечения российских войск".

В свою очередь сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков прокомментировал эти слухи и сообщил, что не получал подобных сведений в рамках Совместных миротворческих сил, а глава внешнеполитического ведомства Тирасполя Виталий Игнатьев отметил в эфире российского телевидения, что ситуация в зоне безопасности остается "относительно стабильной".

Реакция Украины на слухи о провокациях в Приднестровье

4 мая во время интервью для канала TV8 министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не имеет намерений атаковать Приднестровье, однако ситуация требует держать войска на этом участке границы.

По словам министра, Приднестровье на юго-западном фланге представляет угрозу, которая вынуждает Украины держать силы на этом участке границы – просто для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией.

В конце марта стало известно, что Министерство обороны Молдовы зафиксировало работы по ремонту и модернизации аэродрома под Тирасполем в непризнанной "Приднестровской Молдавской Республике", а это может означать, что Москва не отказалась от плана высадить российских десант на территории ПМР.