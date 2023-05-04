"Это угроза": Украина не планирует атаку на Приднестровье, но нужен контроль, – Кулеба (видео)

Глава дипломатического ведомства Украины отметил, что украинская власть с уважением примет любой выбор Кишинева о том, как решать вопрос с Приднестровьем.

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Украина не имеет намерений атаковать Приднестровье, однако ситуация требует держать войска на этом участке границы. Об этом заявил в четверг, 4 мая, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью для канала TV8.

По мнению главы МИД, Приднестровье является вопросом суверенитета и территориальной целостности Молдовы. Кулеба отметил, что Украина с уважением относится к соседним странам, и Кишинев будет сам решать, как развивать свою страну, и как решать вопрос с Приднестровьем.

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"Безусловно, Приднестровье у нас на юго-западном фланге, это угроза, которая требует от нас держать силы на этом участке границы – просто для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией", – отметил глава дипломатического ведомства.

Кулеба, отметил, что несмотря на то, что ситуация с Приднестровьем является проблемой в военном плане, представители украинского ведомства с уважением примут выбор властей Молдовы.

"Мы будем абсолютно уважать тот путь, который выберет правительство Молдовы в том, что касается отношений с Приднестровьем и реинтеграции этого региона", – заявил глава МИД.

Напомним, 24 марта, Министерство обороны Молдовы зафиксировало работы по ремонту и модернизации аэродрома под Тирасполем в непризнанной "Приднестровской Молдавской Республике", что могло означать, что Москва не отказалась от плана высадить российских десант на территории "ПМР".

Еще ранее, 1 марта премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия не пойдет на эскалацию в регионе, а будет пытаться вести информационную войну. Он выразил мнение, что Кремль не обладает достаточным ресурсом, чтобы вторгнуться в Молдову военным путем.