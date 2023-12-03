Украинские военные взяли в плен российского наемника из Непала (видео)

Это не первый раз, когда бойцы ВСУ взяли в плен иностранного наемника из настолько далекой страны.

Бойцы ВСУ взяли в плен наемника из Непала, который воевал на стороне ВС РФ. В соцсетях украинские военные опубликовали видео с пленными, которые отвечают, откуда они приехали воевать на территорию Украины. Один из пленных оказывается иностранцем. Об этом сообщает военный обозреватель Игаль Левин.

Украинские военные опубликовали видео с захваченными в плен российскими военными. Один из них оказывается иностранным гражданином, приехавшим на войну из Непала.

На опубликованном в соцсетях видео украинский военный опрашивает пленных, сидящих в кузове автомобиля, один из них отвечает, что приехал воевать из Армавира, Краснодарского края, второй — из республики Марий Эл, население которой не дотягивает даже до миллиона жителей, третий – из Дагестана, Махачкала, четвертый пленный сообщает, что он из Непала, пятый – из Пензы.

Это не первый раз, когда ВСУ выясняют, что против них воюют иностранные наемники.

Во время боев под Авдеевкой Донецкой области украинские защитники в октябре этого года взяли в плен наемника из Непала по имени Бибек Катри, который воевал на стороне РФ.

Украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что Бибек подписал контракт с МО РФ и проходил службу в одной из бригад ВДВ. Он находился на реабилитации в госпитале на оккупированной части Луганской области после ранений.

Бибек честно признался, что контракт подписал, чтобы заработать денег.

"В моей семье проблемы. Моя мать не работает. Нам нужны были деньги. Поэтому я пошел на это. Мой друг предложил пойти в российскую армию. Это больше, чем деньги. Я хотел вернуться к маме успешным. И я пошел", – заявил он, после признав, что "война – это плохо, ведь люди убивают друг друга".

Фокус писал о том, что граждане Непала рассказывали изданию ВВС о том, почему согласились пойти добровольцами воевать с Украиной, несмотря на то, что на их родине быть наемником — это уголовное преступление. Свои причины в основном они связывают с деньгами. Непальцы, которые приехали на территорию России по рабочим и студенческим визам, говорят, что так они заработают средства, также смогут претендовать в будущем на упрощенное получение гражданства РФ.

Один из собеседников отметил, что в российскую армию идет регулярный набор добровольцев. Для того, чтобы попасть в ряды ВС РФ, он прошел медкомиссию, сдал письменный тест на знание русского языка и в итоге оказался зачисленным в состав армии РФ.

Как заявляют миграционные власти Непала, с февраля 2022-го года в РФ поехали 1729 граждан страны — по рабочим и студенческим визам. Сколько из них оказались в армии РФ — неизвестно.