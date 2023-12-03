До 25 лет тюрьмы каждому: в Мариуполе оккупанты осудили 11 военных ВСУ за неделю

Каждый украинец получил длительные уголовные сроки по придуманным обвинениям. Советник городского головы утверждает, что действующие власти Украины и СМИ не уделяют должного внимания этому военному преступлению.

Российские оккупанты приговорили к длительным тюремным срокам 11 защитников Мариуполя только за прошедшую неделю. Об этом написал в Telegram советник городского головы Петр Андрющенко.

В среднем каждый украинец получил до 25 лет заключения. Все обвинения россиян были придуманными и сфальсифицированными.

"Теперь вспомните, сколько вы [об этом] читали? Откуда это слышали? Могу ответить. На центральном уровне как ни крути, все равно получается ноль. Я не знаю, почему нет внимания к этому военному преступлению россиян ни от кого, кроме близких, наших региональных пабликов и СМИ", — указал Андрющенко.

Советник мэра обратил особое внимание на отсутствие ответной официальной реакции.

"Я не знаю, как правильно действовать в обратном направлении. Я только знаю, что все это неправильно и так не должно быть", — заключил он.

Напомним, ранее Андрющенко рассказывал об увеличении смертности среди местного населения в Мариуполе. В 2022 году каждую неделю в городе умирало 250-300 человек, а сейчас — от 300 до 400.

Мариуполь — один из городов, который больше всего пострадал от вторжения и оккупации ВС РФ. Чтобы полностью его восстановить, понадобится около 20 лет.