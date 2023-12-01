В Мариуполе еженедельно умирают 300-400 человек, — Андрющенко (видео)

По словам советника мэра, такая ситуация в городе, в частности, является следствием оккупации, отсутствия медицины и теплоснабжения.

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В Мариуполе растет смертность среди местного населения. Если в прошлом году еженедельно в городе умирало около 250 — 300 человек, то на сегодня — от 300 до 400 человек. Об этом в эфире FREEДОМ сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По словам Андрющенко, на начало прошлой зимы в Мариуполе было около 110 — 120 тысяч человек. В течение года смертность в городе продолжала расти и на сегодня в городе находится около 80 тысяч мариупольцев.

По его мнению, такая ситуация в городе, в частности, является следствием оккупации, отсутствия медицины, отсутствия тепла и тому подобное.

"Сложно сказать, от чего конкретно умирают люди, но то, что мариупольцев умирает все больше в оккупированном городе, это, к сожалению, факт", — сказал Петр Андрющенко.

Советник городского головы объяснил, что по сравнению с прошлым годом ситуация в городе не изменилась, а возможно и ухудшилась. Жители Мариуполя до сих пор зависимы от гуманитарной помощи, особенно пенсионеры, которых в городе абсолютное большинство.

В частности, после недавнего шторма на сегодня большая часть Мариуполя остается без электроснабжения. Даже в тех местах, где оккупанты пытаются проводить ремонты, происходят новые обрывы. Из-за этого в городе нет возможности запустить насосные станции и котельные, поэтому жители практически остаются без тепла и воды.

По его словам, если в прошлом году жители остались без теплоснабжения, то в этом году еще и без электроэнергии.

Оккупация Мариуполя

Российская армия окружила Мариуполь уже в первые дни полномасштабного вторжения. Оккупанты обстреливали город и оставили жителей без электроэнергии, теплоснабжения и воды.

Российские военные делали все, чтобы создать в Мариуполе гуманитарную катастрофу. Они препятствовали ремонтам критической и коммунальной инфраструктуры, не позволяли завести в город продовольствия и эвакуироваться.

9 марта в результате вражеского удара в Мариуполе был разрушен роддом. Уже 11 марта мэр города заявил, что ситуация критическая. Российская авиация атаковала жилые дома каждые 30 минут.

Менее чем через месяц в городе не осталось ни одного здания, которое бы не было повреждено российской армией. Оккупанты разрушили почти 90% Мариуполя.

Жители города с начала полномасштабного вторжения скрывались от оккупантов на комбинате "Азовсталь". Именно он стал центром сопротивления украинских войск, бои за него продолжались с 18 марта по 20 мая 2022 года. Об оккупации Мариуполя российское Минобороны объявило 20 мая.

Напомним, по словам мэра Мариуполя, полное восстановление города после деоккупации займет 20 лет и будет стоить более 14 миллиардов долларов. Восстанавливать город будут по плану "Mariupol Reborn", который презентовали в начале этого года.

Также 30 ноября советник городского головы Петр Андрющенко показал, как сегодня выглядит город. В частности, в городе есть целые кварталы, где никто не живет.