У Маріуполі щотижня помирають 300-400 осіб, — Андрющенко (відео)

За словами радника мера, така ситуація у місті, зокрема, є наслідком окупації, відсутності медицини та теплопостачання.

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У Маріуполі зростає смертність серед місцевого населення. Якщо минулого року щотижня у місті помирало приблизно 250–300 людей, то на сьогодні — від 300 до 400 людей. Про це в ефірі FREEДОМ повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами Андрющенка, на початок минулої зими у Маріуполі було приблизно 110 – 120 тисяч людей. Протягом року смертність у місті продовжувала зростати та на сьогодні у місті перебуває майже 80 тисяч маріупольців.

На його думку, така ситуація у місті є, зокрема, є наслідком окупації, відсутності медицини, відсутності тепла тощо.

"Складно сказати, від чого конкретно помирають люди, але те, що маріупольців помирає все більше в окупованому місті, це, на жаль, факт", — сказав Петро Андрющенко.

Радник міського голови пояснив, що порівняно з минулим роком ситуація у місті не змінилася, а можливо й погіршилася. Мешканці Маріуполя досі залежні від гуманітарної допомоги, особливо пенсіонери, яких у місті абсолютна більшість.

Зокрема, після нещодавнього шторму на сьогодні більша частина Маріуполя залишається без електропостачання. Навіть у тих місцях, де окупанти намагаються проводити ремонти, стаються нові обриви. Через це у місті немає змоги запустити насосні станції та котельні, тому мешканці практично залишаються без тепла та води.

За його словами, якщо минулого року мешканці залишилися без теплопостачання, то цього року ще й без електроенергії.

Окупація Маріуполя

Російська армія оточила Маріуполь вже у перші дні повномасштабного вторгнення. Окупанти обстрілювати місто та залишили мешканців без електроенергії, теплопостачання та води.

Російські військові робили все, аби створити у Маріуполі гуманітарну катастрофу. Вони перешкоджали ремонтам критичної та комунальної інфраструктури, не дозволяли завести у місто продовольства та евакуюватися.

9 березня внаслідок ворожого удару у Маріуполі був зруйнований пологовий будинок. Вже 11 березня мер міста заявив, що ситуація критична. Російська авіація атакувала житлові будинки кожні 30 хвилин.

Менш як через місяць у місті не залишилося жодної будівлі, яка б не була пошкодженою російською армією. Окупанти зруйнували майже 90% Маріуполя.

Мешканці міста від початку повномасштабного вторгнення переховувалися від окупантів на комбінаті "Азовсталь". Саме він став осередком спротиву українських військ, бої за нього тривали з 18 березня до 20 травня 2022 року. Про окупацію Маріуполя російське Міноборони оголосило 20 травня.

Нагадаємо, за словами мера Маріуполя, повне відновлення міста після деокупації займе 20 років та коштувати понад 14 мільярдів доларів. Відновлювати місто будуть за планом "Mariupol Reborn", який презентували на початку цього року.

Також 30 листопада радник міського голови Петро Андрющенко показав, як сьогодні виглядає місто. Зокрема, у місті є цілі квартали, де ніхто не мешкає.