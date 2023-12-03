ВС РФ иногда доходят почти до забора завода: Барабаш рассказал о боях за коксохим в Авдеевке

Сейчас самыми сложными направлениями остаются район Степного, коксохима и Авдеевской промзоны.

Российские оккупанты продолжают пытаться захватить Авдеевский коксохимический завод. В попытках зайти на территорию предприятия вояки ВС РФ иногда доходят до забора, но вынуждены отступать. Об этом рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, сообщают "Украинские новости".

"Не оставляют попыток штурмовать коксохимический завод, лезут и днем, и ночью. Иногда доходят почти до забора завода, но дальше им не удается проходить. Очень горячо на том направлении, они лезут почти постоянно", — отметил он.

Глава Авдеевской городской военной администрации говорит, что россияне хотят найти на АКЗ такие же большие подземные укрепления, как и на "Азовстали" в оккупированном Мариуполе. Он говорит, что подземные коммуникации есть, но их гораздо меньше, чем на "Азовстали".

Также Барабаш добавил, что сейчас самыми сложными направлениями остаются район Степного, коксохима и Авдеевской промзоны.

Напомним, что Виталий Барабаш сообщил, что ВСУ ликвидировали оккупантов, которые расстреляли украинских бойцов, сдавшихся в плен.

Ранее сообщалось, что в ВСУ опровергают продвижение ВС РФ на Авдеевском коксохиме. АКЗ находится под контролем Сил обороны, однако оккупационная группировка все же не оставляет попыток его захватить.