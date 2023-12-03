"Рассчитанные силы уже исчерпались": DeepState о ситуации в районе Авдеевки

Оккупанты пытаются занять все посадки между железных дорог, чтобы обезопасить фланг и наносить удары по Очеретино.

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Российские оккупанты в зависимости от участка, периодически или стабильно проводят штурмовые действия, концентрируясь в основном на селе Степное, на его окраинах. ВС РФ имеют большое преимущество в живой силе. Об этом сообщает сообщество DeepState.

"Подвоз техники и личного состава происходит в Красногоровку, а само же село Степное является главным пунктом концентрации живой силы врага, из которой те дальше разбредаются на запад по посадкам. Оккупанты пытаются занять все посадки между железных дорог, чтобы обезопасить фланг и наносить уже беспокоящие удары на Очеретино", — пишут аналитики.

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Отмечается, что севернее Степного враг пытается занять посадки для выхода на Бердичи и окружения села. На днях Силам обороны удалось отбить мощный накат врага, который дошел до центра села.

"Южнее села ВС РФ продвигаются большими силами по посадкам, пытаясь поджать Степное и обезопасить штурмовые группы, которым больно даются заходы к АКХЗ. Именно в этих посадках были расстреляны двое наших бойцов. Также оккупанты периодически лезут к насосной станции, а последние дни еще и в частный сектор южнее пруда. Успеха не имеют", — сообщают в DeepState.

В DeepState отмечают, что Авдеевская оборонительная операция продолжается. Рассчитанные силы ВС РФ уже исчерпались и в бой идут резервы, которые планировали для других целей.

"Это не значит, что количество живой силы уменьшается — оно обычно стало и далеко не в нашу пользу. Обидно, но враг имеет тотальное преимущество в живой силе", — констатируют аналитики.

Напомним, что ВС РФ продвинулись в районе Авдеевки и Купянска

Ранее сообщалось, что в ВСУ опровергают продвижение ВС РФ на Авдеевском коксохиме, однако оккупационная группировка все же не оставляет попыток его захватить.