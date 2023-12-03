"Розраховані сили вже вичерпалися": DeepState про ситуацію в районі Авдіївки

Окупанти намагаються зайняти всі посадки між залізниць, щоб убезпечити фланг та завдавати ударів по Очеретиному.

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Російські окупанти в залежності від ділянки, періодично або стабільно проводять штурмові дії, концентруючись в основному на селі Степове, на його околицях. ЗС РФ мають велику перевагу у живій силі. Про це повідомляє спільнота DeepState.

"Підвіз техніки та особового складу відбувається до Красногорівки, а саме ж село Степове є головним пунктом концентрації живої сили ворога, з якої ті далі розбрідаються на захід по посадках. Окупанти намагаються зайняти всі посадки між залізниць, щоб убезпечити фланг та завдавати вже турбуючих ударів на Очеретине", — пишуть аналітики.

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Зазначається, що північніше Степового ворог намагається зайняти посадки для виходу на Бердичі та оточення села. Днями Силам оборони вдалося відбити потужний накат ворога, який дійшов до центру села.

"Південніше села ЗС РФ просуваються великими силами по посадках, намагаючись піджати Степове та убезпечити штурмові групи, яким боляче даються заходи до АКХЗ. Саме в цих посадках було розстріляно двох наших бійців. Також окупанти періодично лізуть до насосної станції, а останні дні ще й в приватний сектор південніше ставка. Успіху не мають", — повідомляють у DeepState.

У DeepState зазначають, що Авдіївська оборонна операція триває. Розраховані сили ЗС РФ вже вичерпалися і в бій йдуть резерви, які планували для інших цілей.

"Це не означає, що кількість живої сили зменшується — вона зазвичай стала і далеко не нашу користь. Прикро, але ворог має тотальну перевагу в живій силі", — констатують аналітики.

Нагадаємо, що ЗС РФ просунулися в районі Авдіївки та Куп'янська

Раніше повідомлялося, що у ЗСУ спростовують просування ЗС РФ на Авдіївському коксохімі, однак окупаційне угруповання все ж не полишає спроб його захопити.