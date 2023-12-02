"Контролюють Збройні сили України": у ЗСУ спростовують просування ЗС РФ на Авдіївському коксохімі (фото)

За даними 47-ї ОМБр, основний удар під Авдіївкою завдає піхота ЗС РФ, зрідка підтримувана бронетехнікою.

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Авдіївський коксохімічний завод перебуває під контролем Сил оборони, однак окупаційне угруповання все ж не полишає спроб його захопити. Про це повідомили у пресслужбі 47-ї окремої механізованої бригади.

За словами представників ЗСУ, окупанти не припиняють щоденних штурмів Авдіївки. При цьому основний удар завдає піхота ЗС РФ, зрідка підтримувана бронетехнікою. Українські захисники з 47 окремої механізованої бригади спільно з іншими підрозділами відбивають наступальні спроби окупантів. Втрати росіян на Авдіївському напрямку помітні.

Cитуація в Адіївці

З підрозділів ЗСУ також надійшли спростування даних про те, що ворог просунувся і взяв під контроль територію Авдіївського коксохімічного заводу.

"Також ворог дуже активно, але безуспішно намагається потрапити на територію Авдіївського коксохіму, — повідомили в 47-й ОМБр, — Завод контролюють Збройні сили України".

Оборона Авдіївського коксохіму Оборона Авдіївського коксохіму Оборона Авдіївського коксохіму Оборона Авдіївського коксохіму Оборона Авдіївського коксохіму Оборона Авдіївського коксохіму

Битва за Авдіївку

Окупаційне угруповання підвищило інтенсивність бойових зіткнень у районі Авдіївки на початку жовтня. За оцінками, такий наступ ЗС РФ став найбільшим із 2014 року.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний озвучив втрати окупантів на цьому напрямку — щонайменше 10 тисяч солдатів. Президент Володимир Зеленський називає ще більші цифри: під Авдіївкою окупаційне угруповання втратило вже більше, ніж під Бахмутом.

Представники ЗСУ стверджують, що окупанти не зможуть захопити Авдіївку, якщо не встановлять контроль над територією Авдіївського коксохімічного заводу.

Нагадаємо, що, за словами аналітиків, у російському Міноборони сумніваються, чи вдасться трансформувати досягнення тактичного рівня під Авдіївкою в оперативно значущі.

Також повідомлялося, що, на думку аналітика Олександра Мусієнка, перемелювання окупантів під Авдіївкою дає змогу Силам оборони закріпитися і просунутися в Херсонській області.