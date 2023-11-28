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Авдіївка тримається і заощаджує час для Херсонщини: експерт про ситуацію на фронті (відео)

Авдіївка, бої в Авдіївці, ЗСУ
Фото: Валерій Залужний / Telegram | Окупанти не припиняють "м'ясних атак", але наші герої тримають оборону

Аналітик Олександр Мусієнко вважає, що перемелювання окупантів під Авдіївкою дає нашим силам закріпитись та просунутись на Херсонському напрямку.

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Авдіївка є найгарячішим напрямком наступу ворога, тому що не припиняються масовані атаки окупантів, а через велику кількість сконцентрованих бійців РФ можна говорити, що перед ними стоїть завдання в будь-яку ціну взяти цей плацдарм. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, раніше перед загарбниками стояла задача наступати по всій лінії фронту, щоб розтягнути Сили оборони України, але отримавши гідну відсіч вони зазнали великих втрат і зосередились саме на Авдіївському напрямку, хоча і на інших ділянках фронту бої не вщухають.

"Росіяни намагались розтягнути наші війська вздовж Куп'янська та Авдіївки аж до Вугледару, але це не вдалось, — зазначає Олександр Мусієнко. — Ворог продовжує штурми на Куп'янському та Лиманському напрямках, але основна концентрація ворога саме під Авдіївкою".

З точки зору зазнаних втрат, за словами аналітика, то тут можна говорити про колосальну кількість загинувших та поранених росіян. Наші бійці виконують своє завдання зі стримування ворога і по зменшенню їхнього атакувального потенціалу просто "на відмінно".

Крім цього, перемелювання окупантів під Авдіївкою дає нашим силам закріпитись та просунутись на Херсонщині, акцентує Олександр Мусієнко. Хоча бойові дії посилились під Авдіївкою і ворогу вдалось дещо просунутись в цьому напрямку, але все ж таки герої із ЗСУ продовжують стримувати важливий плацдарм і заощаджувати час іншим нашим підрозділам на інших важливих напрямках.

Нагадаємо, збройні сили Російської Федерації намагаються оточити Авдіївку. Місто має політичне значення для ворога через близькість до Донецька, розповіли в британській розвідці. Місцевий коксохім займає ключову тактичну позицію на північ від міста. Він є головним на дорозі до Авдіївки, якби окупанти його контролювали, то українським військовим стало б складніше постачати озброєння до міста.

Раніше Фокус розповідав, що за словами ветерана АТО Євгена Дикого, ми занадто пізно отримали від Заходу бронетехніку, а у людей не популярна мобілізація. Тому ворог може "завалити м'ясом" Авдіївку і її доведеться здати.