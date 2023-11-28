Авдеевка держится и экономит время для Херсонщины: эксперт о ситуации на фронте (видео)

Аналитик Александр Мусиенко считает, что перемалывание оккупантов под Авдеевкой дает нашим силам закрепиться и продвинуться на Херсонском направлении.

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Авдеевка является самым горячим направлением наступления врага, потому что не прекращаются массированные атаки оккупантов, а из-за большого количества сконцентрированных бойцов РФ можно говорить, что перед ними стоит задача любой ценой взять этот плацдарм. Об этом в интервью Фокусу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, ранее перед захватчиками стояла задача наступать по всей линии фронта, чтобы растянуть Силы обороны Украины, но получив достойный отпор они понесли большие потери и сосредоточились именно на Авдеевском направлении, хотя и на других участках фронта бои не утихают.

"Россияне пытались растянуть наши войска вдоль Купянска и Авдеевки до Угледара, но это не удалось, — отмечает Александр Мусиенко, — Враг продолжает штурмы на Купянском и Лиманском направлениях, но основная концентрация врага именно под Авдеевкой".

С точки зрения понесенных потерь, по словам аналитика, то можно говорить о колоссальном количестве погибших и раненых россиян. Наши бойцы выполняют свою задачу по сдерживанию врага и по уменьшению их атакующего потенциала просто "на отлично".

Кроме этого, перемалывание оккупантов под Авдеевкой дает нашим силам закрепиться и продвинуться на Херсонщине, акцентирует Александр Мусиенко. Хотя боевые действия усилились под Авдеевкой и врагу удалось несколько продвинуться в этом направлении, но все же герои из ВСУ продолжают сдерживать важный плацдарм и экономить время другим нашим подразделениям на других важных направлениях.

Напомним, вооруженные силы Российской Федерации пытаются окружить Авдеевку. Город имеет политическое значение для врага из-за близости к Донецку, рассказали в британской разведке. Местный коксохим занимает ключевую тактическую позицию к северу от города. Он является главным на дороге к Авдеевке, если бы оккупанты его контролировали, то украинским военным стало бы сложнее поставлять вооружение в город.

Ранее Фокус рассказывал, что по словам ветерана АТО Евгения Дикого, мы слишком поздно получили от Запада бронетехнику, а у людей не популярна мобилизация. Поэтому враг может "завалить мясом" Авдеевку и ее придется сдать.