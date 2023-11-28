Авдеевка — не Бахмут. Чем отличаются две оборонительные операции и почему россиянам сейчас сложнее
Тяжелые бои под Авдеевкой продолжаются по всем направлениям. Но при этом, отмечает военный корреспондент Богдан Мирошников, ни одно из сел так называемой "линии жизни" россиянам взять так и не удалось — украинская оборона держится!
Авдеевка
Степное — продолжаются бои в восточной части поселка. Без изменений.
АКХЗ — тяжелые бои постоянно. Без успехов у врага.
Северное — враг смог продвинуться на 100 м на юго-запад от села.
Промзона на юго-востоке от города не контролируется нашими военными.
Оккупанту не дают закрепляться. С нашей стороны летит много всего, поэтому спокойной жизни у врага там не будет.
Фортификации, которые строились 8 лет, к сожалению, также не вечны. На 22-м месяце полномасштабки они на том участке не выдержали.
Дальше я пока не вижу перспектив у врага, чтобы сразу ворваться в сам город на южных окраинах.
По меньшей мере им нужна перегруппировка. А это время, которое сыграет в нашу пользу.
Они хотели взять Авдеевку за месяц, но имеют все шансы застрять надолго.
Вот те жизненно важные 10–12 км от Северного до Степного через Тоненькое и Ласточкино враг не может взять уже 1,5 месяца.
Кстати, в Бахмуте ширина фронта была намного больше, даже после потери светлодарского выступа. Там было несколько десятков км. Здесь — примерно в 2–3 раза меньше.
Более того, врагу достаточно пройти всего 10–12 км для окружения города.
Вот поэтому Бахмут и Авдеевка все же отличаются.
Как и тем, что враг более чем за 1,5 месяца не смог взять ни одно из сел "линии жизни".
Поэтому, когда на карте оно выглядит страшно, лучше доверьтесь тем, кто на местах.
Верьте в ВСУ!
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