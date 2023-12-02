ВС РФ продвинулись в районе Авдеевки и Купянска, — ISW (карты)

По данным аналитиков, ВСУ пытались перебросить дополнительную группу личного состава на левобережье Днепра, в Крынки, но этому помешали российские удары.

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1 декабря российские войска продолжали наступательные действия на рубеже Купянск – Сватово – Кременная и недавно продвинулись к северо-востоку от Купянска. Геолоцированные кадры за 30 ноября свидетельствуют о продвижении ВС РФ к юго-востоку от Ольшан (15 км от Купянска). Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 1 декабря.

Российские источники сообщали о тяжелых боях возле Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска) и об атаках российских войск в районе Лимана Первого (12 км от Купянска) и в Серебрянском лесничестве.

Генштаб ВСУ сообщил об отраженном нападении ВС РФ в районе Синьковки и к северо-востоку от Петропавловки (7 км от Купянска); возле Стельмаховки (15 км от Сватово), Торского (14 км от Кременной); и в Серебрянском лесничестве (11 км от Кременной).

По словам представителя командования Сухопутных войск подполковника Владимира Фитьо, российские войска несколько снизили интенсивность ударов на Купянском и Лиманском направлениях, на Лиманском идет перегруппировка.

Сообщается о значительном запасе корректируемых авиабомб у ВС РФ, которыми обстреливают линию фронта Купянск-Лиман.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщал о тактическом наступлении российских войск к западу и югу от Кременной.

Бахмут

Карта боев в Бахмуте

1 декабря российские войска продолжили наступательные операции в районе Бахмута, но без подтвержденных успехов. По словам Машовца, ВС РФ захватили некоторые позиции к северу от Богдановки (5 км от Бахмута), к северо-востоку от Хромового и к северу от Курдюмовки (13 км от Бахмута).

По данным Генштаба, ВС РФ безуспешно атаковали районы Богдановки, Ивановского (6 км от Бахмута), Клещиевки и Андреевки.

По данным ВСУ, 30 ноября российские войска перебросили части 98-й и 106-й гвардейской дивизии ВДВ с Лиманского направления на позиции между Хромовым и Богдановкой. 1 декабря Минобороны РФ опубликовало кадры подразделений российской 106-й гвардейской дивизии ВДВ вблизи Соледара.

Силы обороны продолжали контратаки возле Бахмута 1 декабря, но не добились подтвержденных продвижений. По данным Генштаба, ВСУ продолжают наступление к югу от Бахмута. По сообщениям Константина Машовца, ВСУ удалось выбить российские силы с позиций к северу от Хромового и востоку от Клещиевки.

Авдеевка

Карта боев в районе Авдеевки

1 декабря российские войска наступали под Авдеевкой и добились подтвержденных успехов. Согласно геолоцированным кадрам за 1 декабря, ВС РФ продвинулись к востоку и юго-востоку от Степового (3 км от города).

По данным российских источников, ВС РФ закрепились на северо-востоке от Степового и его юго-восточной окраине.

Сообщается о контроле половины Степового и продвижении на 200 метров к северу от населенного пункта. Но у ISW нет этому визуальных подтверждений.

По данным российских источников, ВС РФ продвинулись на позиции в лесном массиве южнее Новокалиново (7 км от Авдеевки), в направлении Северного (6 км от Авдеевки) и вдоль линии Водяное-Опытное (7 и 4 км от города).

По данным российских источников, российские войска также атаковали район Авдеевской промзоны и Авдеевский коксохимический завод.

Генштаб ВСУ сообщил, что оккупационная группировка вела безуспешные атаки южнее Новокалиново, а также в районе Степового, Авдеевки, Тоненького, Северного и Первомайского.

По словам Машовца, украинские силы контратаковали и отбили неуказанные позиции возле Авдеевки.

Марьинка

1 декабря российские войска продолжили наступление к западу и юго-западу от Донецка и добились подтвержденного продвижения. Опубликованные кадры показывают продвижение в районе западной части Марьинки.

Несколько российских "военкоров" утверждают, что ВС РФ полностью контролируют Марьинку, другие назвали эти сообщения преждевременными, но отметили, что Марьинка на 90-95% подконтрольна россиянам.

Но, согласно геолоцированным данным ISW, российские войска контролируют не менее 74% Марьинки.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска вели безуспешные атаки в районе Марьинки и Новомихайловки (10 км от Донецка).

Ограниченное наступление Украины

Силы обороны 1 декабря продолжили ограниченные контрнаступательные операции на западе Запорожской области, но без заявленных или подтвержденных успехов. В Генштабе сообщили, что проводится наступательная операция на Мелитопольском направлении.

Карта Херсонской и Николаевской областей

Крынки

1 декабря Силы обороны Украины продолжили операции на левобережье Херсонской области. В Генштабе Украины подтвердили, что сохраняются позиции на левом берегу.

По некоторым данным, ВСУ на лодке пытались перебросить еще одну группу личного состава в Крынки (30 км от Херсона и 2 от Днепра), но этому помешали российские удары.

По сведениям российских "военкоров" Силы обороны Украины пытаются продвинуться в лесных массивах к югу от Крынок.

По данным одного другого "военкора", российские авиаудары заставили украинские войска отступить в северную часть населенного пункта.

Напомним, что Залужный усиливает фортификационные укрепления на фоне попыток ВС РФ перехватить инициативу по всему фронту.

Также сообщалось, что Шойгу пытается ввести в заблуждение, называя наступление ВС РФ в Авдеевке "активной обороной".