Путин увеличил численность ВС РФ на 170 тысяч: в ISW объяснили указ главы Кремля

Российский президент подписал указ, который предусматривает увеличение официальной численности армии до 2,209 млн человек. Пополнение боевого состава на 170 тысяч человек, по мнению аналитиков, связано с мобилизационными усилиями Кремля и необходимостью обновить ВС РФ из-за больших потерь.

Указ президента России Владимира Путина от 1 декабря, вероятно, является официальным признанием текущей численности российских военных, а не приказом немедленно увеличить численность российского военного персонала. Об этом в своем аналитическом отчете за 3 декабря пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Так, 1 декабря Путин подписал указ об увеличении официальной численности ВС РФ с 2,039 млн человек до 2,209 млн человек, а общей численности российского боевого состава с 1,15 млн до 1,32 млн человек.

"Увеличение на 170 000 российских военнослужащих между предыдущим указом Путина от 25 августа 2022 года и указом от 1 декабря 2023 года, вероятно, является официальным подтверждением чистого увеличения на 170 000 военнослужащих между 25 августа 2022 года и 1 декабря 2023 года, а не призывом немедленно увеличить нынешнюю численность боевого состава дополнительно на 170 тыс", — пишут аналитики.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 9 ноября заявил, что с 1 января 2023 года в ряды ВС РФ набрали 410 000 военнослужащих по контракту, а также добровольцев и призывников, а 1 декабря позже заявил, что в армию набрали более 452 000 военнослужащих.

"Мобилизационные усилия (такие как вербовка добровольцев и принуждение мигрантов к вступлению в российскую армию, частичная мобилизация, количество российского персонала, завершающего военную службу, и потери россиян в Украине вероятно объясняют чистое увеличение боевого состава на 170 000 человек между 25 августа 2022 года", — сообщает ISW.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 29 ноября заявил, что ВС РФ потеряли более 300 тысяч человек убитыми и ранеными во время боев в Украине с момента начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что потери Сил обороны Украины в войне против РФ составляют 190 тысяч человек убитыми и ранеными. По данным издания Economist, которое ссылается на статистику американских чиновников, в войне погибли по меньшей мере 70 тысяч украинских солдат и до 120 тысяч были ранены.