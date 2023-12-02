"Разбрасывается мясом": Путин увеличил армию, чтобы удержать территории Украины, — Белый дом

По словам представителя Белого дома, Вооруженные силы Украины превосходят россиян по качеству войск, руководства и управления.

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Президент России Владимир Путин увеличил численность Вооруженных сил, чтобы удержать захваченные территории Украины, а также попытаться захватить новые ее регионы. Об этом заявил координатор Совета по национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Укринформ".

"Нет сомнений, что он (Владимир Путин – ред.) буквально разбрасывается человеческим мясом", — отметил Кирби.

По его словам, Вооруженные силы Украины превосходят россиян по качеству войск, руководства и управления. Кроме того, вооружения, которые предоставили украинским США и союзники, куда лучше российских образцов.

Кирби отметил, что Кремль не может сравниться с таким качеством, а потому решил сделать ставку на количество войск. Такую тактику россияне использовали в битве за Бахмут. Это показывает трудности, с которыми сталкиваются оккупанты в Украине.

"Так что наша настоятельная рекомендация Путину заключалась бы в том, чтобы он отказался от этого, и вообще вышел из Украины, и тогда ему не придется беспокоиться об увеличении своего войска", — отметил Кирби.

Напомним, что президент России Владимир Путин издал указ, которым увеличил численность российской армии на 170 тысяч человек. Так, теперь штатная численность Вооруженных сил РФ составит 2 209 130 человек, из которых военнослужащие — 1 320 000 человек. В российском министерстве обороны говорят, что в России не предполагается проведение мобилизации.