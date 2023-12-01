Президент РФ считает, что правители в ЕС ограничивают возможности сотрудничества с Москвой и таким образом лишают себя дешевых энергоносителей.

Related video

Германия в ущерб себе поддерживает Украину, поскольку не имеет суверенитета. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых.

"Польша взяла и закрыла газопровод "Ямал — Европа", который идет в Германию. Украина взяла и закрыла одну из систем — одна работает до сих пор, другую закрыли. Из Европы — из той же Германии — деньги получают, в частности, на вооружение, пенсии, социальные выплаты и зарплаты. И на пенсии, и на социальные выплаты, и на зарплаты. А нужный им газ из России — перекрыли. А немцы все это глотают, потому что у них нет суверенитета", — констатировал глава государства-агрессора.

Важно

Готовы и дальше умирать за Путина: отсутствие демотивации в армии РФ от больших потерь (видео)

Путин добавил, что это происходит, потому что у некоторых правителей нет подготовки для принятия качественных решений.

Он также отметил, что страны Запада пытаются решить проблему конкурентоспособности с помощью административных манипуляций и трансграничного налога. Они ограничивают возможности сотрудничества с РФ и таким образом лишают себя дешевых энергоносителей.

Напомним, что в Кремле боятся, что провалы в Украине повлияют на результат. Президент Владимир Путин хочет сконцентрировать свою предвыборную кампанию на внутренних делах России, а также на критике Запада.

Ранее сообщалось, что 20 ноября глава ЦИК РФ обвинила выехавших из страны "подонков" в дискредитации переизбрания Путина.