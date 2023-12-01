Президент РФ вважає, що правителі в ЄС обмежують можливості співпраці з Москвою і таким чином позбавляють себе дешевих енергоносіїв.

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Німеччина попри шкоду собі підтримує Україну, оскільки не має суверенітету. Таку думку висловив президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з учасниками Конгресу молодих вчених.

"Польща взяла та закрила газопровід "Ямал – Європа", який йде до Німеччини. Україна взяла та закрила одну із систем — одна працює досі, іншу закрили. З Європи — з тієї ж Німеччини — гроші отримують, зокрема, на озброєння, пенсії, соціальні виплати та зарплати. І на пенсії, і на соціальні виплати, і на зарплати. А потрібний їм газ з Росії — перекрили. А німці все це ковтають, тому що у них немає суверенітету", – констатував глава держави-агресорки.

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Путін додав, що це відбувається, бо у деяких правителів немає підготовки для ухвалення якісних рішень.

Він також зазначив, що країни Заходу намагаються вирішити проблему конкурентоспроможності за допомогою адміністративних маніпуляцій та транскордонного податку. Вони обмежують можливості співпраці з РФ і таким чином позбавляють себе дешевих енергоносіїв.

Нагадаємо, що у Кремлі бояться, що провали в Україні вплинуть на результат. Президент Володимир Путін хоче сконцентрувати свою передвиборчу кампанію на внутрішніх справах Росії, а також на критиці Заходу.

Раніше повідомлялося, що 20 листопада глава ЦВК РФ звинуватила "покидьків", які виїхали з країни, у дискредитації переобрання Путіна.