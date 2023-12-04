Украинская ПВО вынуждает ВС РФ больше применять КАБы на передовой, — ISW

Присутствие ПВО заставляет прибегать к истребителям Су-35 и Су-34, которые наносят дальние удары управляемыми бомбами на расстоянии 50-70 км.

Из-за того, что украинская ПВО охватывает определенную площадь вдоль линии фронта, оккупационная группировка вынуждена все больше полагаться на дальнобойные планирующие боеприпасы. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке" от 3 декабря.

Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил 3 декабря, что Силы обороны сбивают российские ударные вертолеты (Ка-52 и Ми-24), как только они оказываются в зоне украинской ПВО.

Присутствие ПВО заставляет прибегать к истребителям Су-35 и Су-34, которые наносят дальние удары управляемыми бомбами на расстоянии 50-70 км за линией боевого поражения.

Летом 2023 года ВС РФ эффективно применяли вертолеты для защиты от контрнаступления ВСУ на западе Запорожской области. Но впоследствии активность вертолетов поубавилась. Заявления Штупуна согласуются с наблюдениями ISW: планирующих бомб стало больше по всей линии фронта, а на юге Украины в особенности.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, украинская ПВО вынуждает россиян использовать управляемые КАБы, поскольку для использования ФАБ нужно, чтобы самолеты РФ находились в пределах досягаемости украинской ПВО.

По его словам, бомбы КАБ неточны, поэтому их запускают в большом количестве. В среднем около 100 в день. Он также отметил необходимость Украины в ПВО большой дальности и истребителях F-16 для противодействия российской авиационной угрозе.

По оценкам британского Минобороны, российские системы ПВО малой дальности "ТОР" (по классификации НАТО, SA-15 Gauntlet) также сдерживают украинские операции. Они обеспечивают прикрытие российских сухопутных войск на линии фронта и эффективно используются для противодействия операциям украинских беспилотников.

Напомним, что ВСУ продвинулись под Кременной, а у ВС РФ нет заметных успехов в районе Купянска.

Также сообщалось, что бойцы ССО показали уничтожение живой силы противника.