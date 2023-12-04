"Жесткая посадка": в России упал вертолет Ми-2 из-за отказа двигателя (видео)

Два пилота пытались аккуратно посадить вертолет, однако не смогли. Транспортная прокуратура начала проверку из-за аварии вертолета, рассказали журналисты.

В Ставропольском крае Российской Федерации российский вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку. Об этом сообщило российское издание Mash.

"Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку во время облета нефтепровода в Ставропольском крае", — говорится в сообщении.

По информации российских журналистов, вертолет упал возле незлобненского кладбища. В частности, во время движения у вертолета, который принадлежит московской компании, отказал второй двигатель. Два пилота пытались аккуратно посадить аппарат, однако не смогли. При этом они не пострадали. После приезда врачей, два человека отказались от госпитализации.

В СМИ добавили, что транспортная прокуратура начала проверку из-за аварии вертолета.

Российское издание Shot рассказало, что на территории Георгиевского городского округа в России пилот и линейный трубопроводчик осуществляли плановый облет нефтепровода, однако в районе 25 км трассы Георгиевск — Пятигорск у судна отказал двигатель.

"Пилот посадил вертолет, но тот завалился на бок. Экипаж не пострадал, а вот вертолет получил повреждения. Судно принадлежит компании "Конверс авиа", — отметили журналисты.

По словам очевидцев, после падения из воздушного судна начало вытекать топливо.

Напомним, 27 июля в росСМИ сообщили, что в Алтайском крае в России разбился вертолет Ми-8. В результате чего погибли шесть человек, еще семеро получили ранения. По информации журналистов, воздушное судно зацепило провода ЛЭП во время посадки.

29 августа стало известно о том, что в Челябинской области упал советский вертолет Ми-8. Лица, находившиеся на борту, погибли. По словам очевидцев, перед падением вертолет сильно "болтался" из стороны в сторону.