На Херсонщине офицер РФ расстрелял своего командира и подстрелил еще одного солдата, — СМИ (фото)

По данным журналистов, все трое российских военных — бойцы 1 батальона 1218 мотострелкового полка Вооруженных сил РФ. Причины стрельбы не уточняются.

В Херсонской области в одном из подразделений оккупантов произошло чрезвычайное происшествие. Офицер расстрелял своего командира. Об этом сообщает телеграм-канал ASTRA.

"На Херсонщине заместитель командира ВС РФ застрелил своего командира", — говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие произошло в селе Князья-Григорьевка Херсонской области. 37-летний сержант Михаил Хохлов из автомата АК-74 застрелил своего командира, 37-летнего Ивана Кривошеева. Еще одного сослуживца Хохлов ранил — он госпитализирован со сквозным ранением шеи.

Командир ВС РФ Иван Кривошеев

Все трое военных служат в 1 батальоне 1218 мотострелкового полка. Точные причины убийства пока неизвестны.

Напомним, что в России военнослужащий сбил целую группу своих со служивцев. 27-летний лейтенант Игорь Н. не справился с управлением и врезался в группу призывников, которые проходят срочную службу. Бойцы в тот момент шли в столовую — на завтрак.

Ранее сообщалось, что российская САУ после попаданий ВСУ отправила на тот свет "коллегу", которую ВС РФ спрятали за 70 м. Украинские артиллеристы намеревались одним выстрелом уничтожить одну вражескую пушку "Гиацинт-С", но уничтожили две благодаря friendly fire, который устроила подбитая пушка.