Friendly Fire нового уровня: российский военный сбил более десятка своих сослуживцев (видео)

Вражеские срочники шли на завтрак, когда их "догнала" машина лейтенанта. В последний момент они попытались перебежать на заснеженную обочину, но уже было поздно.

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Происшествие случилось на Камчатском полуострове, на трассе "Петропавловск-Камчатский — Мильково". Рано утром 27-летний лейтенант Игорь Н. не справился с управлением и врезался в группу призывников, проходящих срочную службу. Бойцы в тот момент шли в столовую — на завтрак.

В результате аварии пострадали 11 военных. Трое из них были доставлены в больницу, другим оказали медицинскую помощь на месте.

В медиа проинформировали, что материалы по ДТП были переданы в Следственный комитет РФ. Делом займется военно-следственный отдел.

На обнародованном видео с места событий видно, что дорога была покрыта льдом, а на обочине лежал снег. Группа военных шла не по снегу, а по проезжей части. Когда машина начала "лететь" на них, российские срочники попытались все же перебежать на обочину, но не успели.

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