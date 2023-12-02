Friendly Fire нового рівня: російський військовий збив понад десяток своїх побратимів (відео)

Ворожі строковики йшли на сніданок, коли їх "наздогнала" машина лейтенанта. В останній момент вони спробували перебігти на засніжене узбіччя, але вже було пізно.

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У Росії військовослужбовець збив цілу групу своїх товаришів по служби. Деталями інциденту 2 грудня поділились у медіа Baza.

Подія сталася на Камчатському півострові, на трасі "Петропавловськ-Камчатський — Мільково". Рано вранці 27-річний лейтенант Ігор Н. не впорався з керування і врізався у групу призовників, які проходять строкову службу. Бійці в той момент йшли до їдальні — на сніданок.

Внаслідок аварії постраждали 11 військових. Троє з них були доставлені у лікарню, іншим надали медичну допомогу на місці.

У медіа проінформували, що матеріали щодо ДТП були передані у Слідчий комітет РФ. Справою займеться військово-слідчий відділ.

На оприлюдненому відео з місця подій видно, що дорога була вкрита льодом, а на узбіччі лежав сніг. Група військових йшла не по снігу, а по проїжджій частині. Коли машина почала "летіти" на них, російські строковики спробували все ж перебігти на узбіччя, але не встигли.

Нагадаємо, у росЗМІ повідомили, що у РФ почали перевіряти вантажні потяги з Фінляндії. У них шукають нелегалів, які нібито можуть ховатися між вагонами.

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